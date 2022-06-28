الصباح الفني
مرحاتي ومناني في “ديو”
اختار خليفة مناني، عضو مجموعة “فناير” تقديم عمل مشترك بعيدا عن أعضاء مجموعته، إذ قدم ديو جمعه بالمغنية سناء مرحاتي، بعنوان “ما تسولوش علاش”. وصور الديو على طريقة فيديو طرح على القناة الرسمية لـ”فناير” على “يوتوب”، حقق نسب مشاهدة كبيرة. وكتب كلمات الأغنية الجديدة ولحنها مناني، علما أن إيقاعاتها مستوحاةأكمل القراءة »
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