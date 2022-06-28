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ملف الصباح

ترهيـب وتشهيـر

منذ 16 ثانية
نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق انتشرت في الأيام الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها معلوم وأغلبها مجهول، طغى عليها أسلوب الاستفزاز والابتزاز والتشهير بمسؤولين ومنتخبين ورؤساء جماعات، بنشر أخبار وانتقادات وكتابات لا تستند إلى أية حقائق، بقدر ما ترتكز على أسلوب الترهيب والتخويف لإركاعهم ودفعهم إلى المفاوضات،أكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية



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