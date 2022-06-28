ملف الصباح
الحل في التقنين
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < تزايد الاستعمال اليومي للتكنولوجيا فرض تطوير التشريعات القانونية لمواجهة جرائم الابتزاز، لكن يظهر أن الظاهرة تتفاقم يوما بعدا يوما، وأصبح أي شخص بإمكانه إحداث صفحة على الفيسبوك والشروع في الانتقام والابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة ولو كانت من صنع الخيال والنصب، وإطلاق “اللايفات”أكمل القراءة »
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