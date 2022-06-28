ملف الصباح
تصفيـة الحسابـات
شبكات تستغل صفحات مشبوهة لنشر أخبار كاذبة برزت بالمدن الشمالية عامة، على مدى السنوات الأخيرة، أشكال مختلفة لجريمة الابتزاز الإلكتروني أو الفيسبوكي، التي ترتكب من خلال إنشاء صفحات وحسابات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، تدار من قبل أشخاص بأسماء وهمية أو شركات لا وجود لها، بقصد تصفية حسابات عن طريق نشرأكمل القراءة »
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