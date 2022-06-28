الصباح الفني
“أسيف غروب” تطرح “سهران الليل”
أطلقت فرقة “أسيف غروب” أحدث أعمالها الغنائية التي اختارت لها عنوان “سهران الليل” وأنجزتها بتعاون مع شركة “يونيفرسال ميوزيك مينا”. وتؤدي “أسيف غروب” أغنية “سهران الليل” على إيقاعات موسيقى “البوب”، بلمسة فنية تحمل في طياتها نغمات حزينة تعكس موضوع العمل، الذي يسلط الضوء على قصة شاب تعرض لصدمة عاطفية بعدأكمل القراءة »
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