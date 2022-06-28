ملف الصباح
الاتجار بالحياة الخاصة
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما “فيسبوك”، العشرات بل المئات من الصفحات المجهولة ذات الطابع الإخباري، أو التي تجري وراء الحياة الخاصة لعامة الناس، سيما المسؤولين والمنتخبين. الأمر لا يتوقف عند نشر أخبار قد تندرج ضمن الحياة الخاصة، بل يتعداه إلى الابتزاز، مقابل عدم نشر صور أو محتوى إخباري، إذأكمل القراءة »
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