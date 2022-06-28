fbpx
الصباح الثـــــــقافـي

“غريب”يحط الرحال بالجديدة

منذ 25 ثانية
عرض مسرحي جديد لفرقة “ربيع الإبداع” قدمت جمعية “ربيع الإبداع” بالجديدة، أخيرا، عرضها المسرحي الجديد تحت عنوان “غريب” بمسرح الكنيسة بالحي البرتغالي . وعرف العرض المسرحي حضور جمهور ملأ قاعة المسرح، ودامت فعالياته زهاء 50 دقيقة، وبقصة مليئة بالتشويق والغرابة بلغة عربية فصيحة. مسرحية “غريب” هي من تأليف الكاتب شكيبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة