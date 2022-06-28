الصباح الثـــــــقافـي
“غريب”يحط الرحال بالجديدة
عرض مسرحي جديد لفرقة “ربيع الإبداع” قدمت جمعية “ربيع الإبداع” بالجديدة، أخيرا، عرضها المسرحي الجديد تحت عنوان “غريب” بمسرح الكنيسة بالحي البرتغالي . وعرف العرض المسرحي حضور جمهور ملأ قاعة المسرح، ودامت فعالياته زهاء 50 دقيقة، وبقصة مليئة بالتشويق والغرابة بلغة عربية فصيحة. مسرحية “غريب” هي من تأليف الكاتب شكيبأكمل القراءة »
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