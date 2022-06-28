أسواق
“كا إف سي” تفتح بـ”دار بوعزة” وتطلق خدمة “درايف”
افتتحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “كا إف سي”، مطعما جديدا تابعا لها في “دار بوعزة”، أطلقت من خلاله أول خدمة “درايف” بالمغرب. ويمتد المطعم على مساحة تناهز 800 متر مربع، باستثمار بقيمة 20 مليون درهم. ويتميز بتصميم عصري ومريح، يوفر لقاطني المنطقة، وكذا للمسافرين الذين يستعملون طريق “أزمور” الساحلي، اختياراأكمل القراءة »
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