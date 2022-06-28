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شبكة مصرية للنصب على الراغبات في الزواج

منذ 21 ثانية
فتحت السلطات المصرية تحقيقا حول ما وصفته بـ “جرائم مكاتب السمسرة” سقطت ضحيتها مغربيات ومصريون وجدوا أنفسهم ضحايا ابتزاز مالي، وفرص عمل وهمية بالمغرب، وعقود زواج عرفية. وتشير إحصائيات مصرية شبه رسمية عن نسبة الزواج المختلط بين المصريين والمغربيات إلى أن عدد الزيجات المختلطة وصل إلى حوالي 35 ألف زواجأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية



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