وطنية
قضاة البيضاء في أولى أجندات النادي
استنفرت الإكراهات التي يعانيها قضاة بمحاكم البيضاء، أثناء مزاولة عملهم، نادي قضاة المغرب الذي أكد أنه سيعمل على رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار استجماع ما يواجه قضاة دوائر استئنافية أخرى من إكراهات وصعوبات، مواصلة منه في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية مع المؤسسة. وضعية قضاة البيضاء وقف عليهاأكمل القراءة »
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