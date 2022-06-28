خاص
المقاصـة…آليـات الإنقـاذ
أموال الفوسفاط وعقارات الدولة لتعبئة 1600 مليار لتغطية التكاليف الإضافية عرفت الأسعار زيادات مهولة، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر، التي تفاقمت أزمتها المالية، ولم تعد قادرة على مواكبة تكاليف الحياة، إذ أكد البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الثقة لدى الأسر،أكمل القراءة »
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