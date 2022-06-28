حوادث
6 سنوات لسارق سيارات
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية تعدد السرقات بواسطة الكسر والتخدير، وآخذته من أجلها، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا. وسبق للضابطة القضائية بالجديدة إيقاف متهم آخر, وبعد البحث والتحقيق معه، اعترف بمشاركته للمتهم الحالي، فيأكمل القراءة »
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