حوادث
انتقام وحشي لأب من ابنته القاصر بخريبكة
صب عليها ماء مغليا بسبب 50 مليونا سلمتها لعصابة الابتزاز نقلت فتاة قاصر مزدادة سنة 2006، في وضعية صحية حرجة، بعد تلقيها العلاجات الأولية الضرورية، بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، إلى مستشفى 20 غشت بالبيضاء، من أجل استكمال العلاج، نظرا لخطورة ونوعية الإصابات، التي تعرض لها جسمها، بعد تعنيفها وتعريضها للضرب، وصبأكمل القراءة »
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