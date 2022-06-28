حوادث
إيقـاف مروجـي كوكاييـن بالناظـور
أطاحت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالناظور، أول أمس (الأحد)، بشخص في عقده الخامس متورط في ترويج الكوكايين وإيصاله إلى زبنائه. وحسب مصادر « الصباح « فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانح تم إيقافه في حالة تلبس من قبل الفرقة ذاتها وبحوزته 100 غرام من مخدر الكوكايين، إضافةأكمل القراءة »
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