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حوادث

إيقـاف مروجـي كوكاييـن بالناظـور

منذ 21 ثانية
أطاحت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالناظور، أول أمس (الأحد)، بشخص في عقده الخامس متورط في ترويج الكوكايين وإيصاله إلى زبنائه. وحسب مصادر « الصباح « فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانح تم إيقافه في حالة تلبس من قبل الفرقة ذاتها وبحوزته 100 غرام من مخدر الكوكايين، إضافةأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية



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