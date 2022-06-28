ملف الصباح
مسؤول أمني مزيف يبتز الأثرياء
صفحة على “فيسبوك” أسسها شاب وهدد الضحايا بالاعتقال في حال عدم توظيفه دفع الفقر والرغبة في العمل، شابا بالبيضاء إلى ابتكار طريقة ماكرة لابتزاز الأثرياء ومسيري شركات، إذ انتحل صفة مسؤول أمني بارز، وفتح حسابا على “فيسبوك” باسمه ووضع صوره، وبعد أن تسابقوا لكسب وده وعلاقته، شرع في ابتزازهم بتقديمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا