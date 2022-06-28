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مسؤول أمني مزيف يبتز الأثرياء

منذ 46 ثانية
صفحة على “فيسبوك” أسسها شاب وهدد الضحايا بالاعتقال في حال عدم توظيفه دفع الفقر والرغبة في العمل، شابا بالبيضاء إلى ابتكار طريقة ماكرة لابتزاز الأثرياء ومسيري شركات، إذ انتحل صفة مسؤول أمني بارز، وفتح حسابا على “فيسبوك” باسمه ووضع صوره، وبعد أن تسابقوا لكسب وده وعلاقته، شرع في ابتزازهم بتقديمأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية



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