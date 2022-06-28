أسواق
“لوريال باريس” تواجه التحرش
أطلقت “لوريال باريس” برنامجا تدريبيا دوليا لمواجهة التحرش ضد النساء في الشوارع، يشمل مليون شخص، تحت عنوان “ستاند آب”، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب 10 آلاف شخص في السنة الأولى، على كيفية التدخل لمكافحة التحرش والتنمر وجعل الأماكن العمومية أكثر أمانا بالنسبة إلى الجنس اللطيف. ويشمل البرنامج، الذي تمأكمل القراءة »
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