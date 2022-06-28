الرياضة
أسود القاعة يواصلون كتابة التاريخ
يصطدمون بالعراق في نهائي كأس العرب بعد تجاوز مصر يصطدم المنتخب الوطني بنظيره العراقي، اليوم (الثلاثاء)، في نهائي كأس العرب بالقاعة المغطاة بالدمام، انطلاقا من الثانية بعد الظهر. ويخوض أسود القاعة المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على المنتخب المصري بخمسة أهداف لاثنين، أول أمس (الأحد) في نصفأكمل القراءة »
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