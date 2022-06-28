الرياضة
موتسيبي: المغرب أكثر بلد يدعمنا
نفى أن تكون لأي دولة الأفضلية على الأخرى ونهائي العصبة ذهابا وإيابا قال باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إن المغرب هو أكثر بلد يستثمر أموالا لتطوير كرة القدم الإفريقية، ولا يمكن نكران جميل هذا البلد. وأوضح رئيس «كاف» في تدخله خلال منتدى لدعم الناشرين بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا،أكمل القراءة »
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