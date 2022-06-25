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وطنية

القضاة تحت مجهر مسؤوليهم

منذ 41 ثانية
عبد النباوي: مستشارو الأخلاقيات مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة ونزاهة المحاكم وضع محمد عبد النباوي، عصا النصح والزجر في يد المسؤولين القضائيين، باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات القضائية كما تنص على ذلك مدونة الأخلاقيات، في إطار الدور المنوط بهم في شأن المراقبة والتتبع لعمل القضاة الذين يعملون في دائرة نفوذهم. وشدد الرئيسأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية




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