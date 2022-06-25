وطنية
إسرائيل تشغل المغاربة
تتيح فرص عمل في مجالي التمريض والبناء والتجربة الأولية في غضون شهر من المرتقب أن يوقع المغرب وإسرائيل، اتفاقية ثنائية من أجل تشغيل مغاربة بالدولة العبرية، حسب ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المغرب. وسيتم، حسب الاتفاقية، توفير فرصأكمل القراءة »
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