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وطنية

احتقان داخل “الحصان”

منذ 35 ثانية
ساجد يشهر ورقة الطرد في حق ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني أشهر محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري ورقة الطرد، في حق عدد من أعضاء المجلس الوطني، بناء على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي قررت إقالة ثلاثة أعضاء بالمجلس الوطني، هم الداه عمر وأمين بوشعيب وأحمد بويدرة. وصادق المكتب السياسيأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية




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