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وطنية

“بيجيدي” يعلن العصيان في البرلمان

منذ 4 دقائق
رفض تقديم مقترحات قوانين جاهزة بذريعة التهميش الممنهج والحصار المضروب على المعارضة رفع «بيجيدي» حدة المواجهة بين الحكومة والمعارضة بالبرلمان، إذ رفض نوابه تقديم مقترحات قوانين جاهزة داخل اللجان بمجلس النواب، كما وقع بحر الأسبوع الماضي، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن. ولم تتردد نائبة برلمانية عضو في المجموعة النيابية للعدالةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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