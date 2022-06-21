وطنية
لوبي الصيد يطلق قنبلة “نووية” على الأسماك
دق مهنيون بقطاع الصيد البحري ناقوس الخطر، بشأن دمار شامل لمخزون الأسماك، بعد إعلان الوزارة الوصية تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، بسبب ما أسمته «الوضعية الحرجة وغير المسبوقة للمخزون». ودعا مهنيون، في اتصال مع «الصباح»، الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل لإنقاذ البحر من كارثة لم يسبق لها مثيل،أكمل القراءة »
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