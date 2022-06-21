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الريحاني في “تيودور با دو أش”
تستعد لتصوير الموسم الثالث لسلسلة من إنتاج قناة بكندا أعلنت الممثلة هدى الريحاني أنها بصدد التحضير للمشاركة في بطولة السلسلة الأجنبية “تيودور با دو أش” من إنتاج قناة “تيلي كيبيك” بكندا، حيث أكدت أن فريق العمل يضع الترتيبات الضرورية لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة. وتأتي مشاركة الريحاني في “تيودور باأكمل القراءة »
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