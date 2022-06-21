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“شاطارا” تمثل المغرب في القاهرة
تمثل فرقة “ثفسوين” للمسرح، بعملها المسرحي الجديد ” شاطارا”، المغرب في فعاليات الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي ستنطلق فاتح شتنبر المقبل. وستدخل المسرحية والتي أشرف على إخراجها أمين ناسور، في منافسة قوية للظفر بجائزة المسابقة الرسمية. وتدور أحداث المسرحية حول ثلاث نساء مهاجرات، ويتعلق الأمر بـ”شاني” و”طاليا”أكمل القراءة »
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