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إستراتيجية جهوية لتثمين الثقافة
بنسعيد قال إن جهة طنجة استفادت من تجهيزات ثقافية مهمة عبر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل عن أمله في تنزيل الإستراتيجية الجهوية لتثمين وإعادة الاعتبار لأهمية الثقافة أخذا بعين الاعتبار جميع محاور التدخلات الثقافية، انطلاقا من تثمين التراث الثقافي الجهوي. وأكد بنسعيد خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقىأكمل القراءة »
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