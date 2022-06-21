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اذاعة وتلفزيون

إستراتيجية جهوية لتثمين الثقافة

منذ 3 دقائق
Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.
بنسعيد قال إن جهة طنجة استفادت من تجهيزات ثقافية مهمة عبر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل عن أمله في تنزيل الإستراتيجية الجهوية لتثمين وإعادة الاعتبار لأهمية الثقافة أخذا بعين الاعتبار جميع محاور التدخلات الثقافية، انطلاقا من تثمين التراث الثقافي الجهوي. وأكد بنسعيد خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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