الأولى
جريمتا قتل تهزان البيضاء
اهتز الحي المحمدي بالبيضاء، السبت الماضي، على وقع جريمتي قتل بشعتين ذهب ضحيتهما شابان على يد جانحين خطيرين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الهالك الأول لقي مصرعه بعد تلقيه طعنة قاتلة في القلب أردته قتيلا رغم محاولات إنقاذه من موت محقق. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجريمة التي شهدها بلوك كاسطور وقعتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا