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وطنية

ميارة يعتذر لبركة في اجتماع عاصف

منذ 4 دقائق
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الأمين العام للاستقلال يحقق نصرا على ولد الرشيد قبل المؤتمر اضطر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى الاعتذار لنزار بركة، الأمين العام للاستقلال، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، المنعقد الجمعة الماضي، بعدما أهانه سابقا في مؤسسة الفقيه التطواني. وانعقد الاجتماع نفسه، وسط أجواء ساخنة، في سياق مواجهة مفتوحة تهم تعديلات النظامأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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