وطنية
ميارة يعتذر لبركة في اجتماع عاصف
الأمين العام للاستقلال يحقق نصرا على ولد الرشيد قبل المؤتمر اضطر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى الاعتذار لنزار بركة، الأمين العام للاستقلال، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، المنعقد الجمعة الماضي، بعدما أهانه سابقا في مؤسسة الفقيه التطواني. وانعقد الاجتماع نفسه، وسط أجواء ساخنة، في سياق مواجهة مفتوحة تهم تعديلات النظامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا