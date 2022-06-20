وطنية
مبيعات منصات دولية تجاوزت 100 مليار
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا، مشيرة إلى أن رقم معاملات بعض المنصات الدولية المنجزة بالمغرب فاق مليار درهم (100 مليار سنتيم). وباشرت إدارة الجمارك تحرياتها إثر الارتفاع الملحوظ لتعاملات المنصات التجارية الدولية، ليتبين أن هناك ممارسات غير قانونية كانت وراءأكمل القراءة »
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