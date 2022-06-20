وطنية
الحماية الاجتماعية تحت مجهر محامي العالم
عبد النباوي قال إنها تشكل حماية لكرامة المهنة والداكي أكد بأنها حق من حقوق الإنسان الأساسية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الحماية الاجتماعية للمحامي ولمكونات العدالة الأخرى، تعتبر مدخلا نحو نظام عدالة ناجح، يوفر للقائمين بشأنها الأمان والطمأنينة في معاشهم، ويمكنهم من مواجهة الأزماتأكمل القراءة »
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