وطنية
اشتباكات في اجتماع للتقدم والاشتراكية
غاضبون رفعوا شعار “ارحل” في وجه بنعبد الله فنعتهم بـ “الطفيليات” شهد اجتماع اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، أول أمس (السبت)، اشتباكا بالأيدي، وتبادلا للضرب، وكيلا للاتهامات والسب والقذف، بين «الرفاق»، ممثلين في أنصار الأمين العام، وأنصار مبادرة «لنواصل الطريق»، الذين منعوا من حضور الاجتماع، الذي انعقد في المقر المركزي لحزبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا