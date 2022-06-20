fbpx
وطنية

اشتباكات في اجتماع للتقدم والاشتراكية

منذ 15 دقيقة
غاضبون رفعوا شعار “ارحل” في وجه بنعبد الله فنعتهم بـ “الطفيليات” شهد اجتماع اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، أول أمس (السبت)، اشتباكا بالأيدي، وتبادلا للضرب، وكيلا للاتهامات والسب والقذف، بين «الرفاق»، ممثلين في أنصار الأمين العام، وأنصار مبادرة «لنواصل الطريق»، الذين منعوا من حضور الاجتماع، الذي انعقد في المقر المركزي لحزبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة