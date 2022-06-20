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وطنية

البنوك التشاركية تسوق التأمين التكافلي

منذ 16 دقيقة
منحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اعتمادات لستة بنوك تشاركية، من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي. وأوضحت الهيأة أن الأمر يتعلق بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية 2022، على اعتمادات من الهيأة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي. وأشارت الهيأة إلى أنه أصبح بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذاأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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