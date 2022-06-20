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وطنية

أجور الصحة في ميزان البرلمان

منذ 17 دقيقة
وجه نواب لمناسبة التعقيب على عرض رئيس الحكومة بخصوص «معيقات ورهانات المنظومة الصحية»، نداء من أجل اعتماد منظومة أجرية وتعويضية محفزة ومرنة لفائدة الموارد البشرية للقطاع العام، مؤكدين أن الكل أصبح يقر بوجود إكراهات هيكلية، وتراكم لممارسات ومعاملات مدرة للفوائد والمصالح، تحد من فعالية ونجاعة الجهود الإصلاحية وتضعف الحكامة التدبيريةأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة


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