وطنية
“باك” مابعد كورونا
أكثر من 367 ألف مترشح ممدرس و1520 مركزا وتسليم الفروض للمندوبيات تحت حراسة مشددة أشرف مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس (الأحد)، على توقيع محاضر تسليم أوراق فروض فترة الصباح لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا التي تنطلق، اليوم (الاثنين)، إلى غاية الجمعة المقبل، في أجواء يطبعها التحرر، نسبيا، من فيروس كورونا.أكمل القراءة »
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