وطنية
بؤرة كورونا في الحكومة والبرلمان
أصيب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، وآخرون بوباء كورونا وبمتحور أوميكرون. وحصل وهبي والسكوري على عطلة قصيرة، بعزل نفسيهما في منزليهما، في انتظار إجراء التحاليل المخبرية في الأيام المقبلة، فيما عانت المنصوريأكمل القراءة »
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