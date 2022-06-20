وطنية
محامون يعددون مساوئ مقترحات وهبي
رفضوا ترحيل محاكم البيضاء لزناتة واعتبروه حلا لمشاكل “سي دي جي” وليس العدالة خلصت ردود المهنيين في هيأة المحامين بالبيضاء، حول مقترحات وزير العدل بشأن مشروع قصر العدالة بزناتة، إلى الرفض، وتقديم الأسباب الجوهرية الكثيرة التي تقف دون الترحيب بقصر جامع لكافة محاكم العاصمة الاقتصادية، سيما أنه يضرب مبدأ تقريبأكمل القراءة »
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