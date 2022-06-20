وطنية
مساع لحل ملف أشباح الرباط
عقد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماعات ماراثونية لضبط ملف الموظفين الأشباح الذي فجره محمد الحياني، من فدرالية اليسار في 2016 ، وأعادته إلى طاولة النقاش أسماء اغلالو، العمدة الجديدة للعاصمة. وقالت مصادر «الصباح» إن الوالي اليعقوبي عكف منذ سنوات على بحث حل لملف الموظفين الأشباح، بتنسيق معأكمل القراءة »
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