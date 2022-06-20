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وطنية

مساع لحل ملف أشباح الرباط

منذ 26 دقيقة
عقد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماعات ماراثونية لضبط ملف الموظفين الأشباح الذي فجره محمد الحياني، من فدرالية اليسار في 2016 ، وأعادته إلى طاولة النقاش أسماء اغلالو، العمدة الجديدة للعاصمة. وقالت مصادر «الصباح» إن الوالي اليعقوبي عكف منذ سنوات على بحث حل لملف الموظفين الأشباح، بتنسيق معأكمل القراءة »


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منذ 26 دقيقة


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