ملف الصباح
العطش… خطر على الأبواب
مواطنون في القرى والضواحي والجبال يطاردون قطرات مياه والحكومة تجرب إستراتيجية جديدة تقترب ندرة المياه في عدد من المناطق من مؤشر اللون الأحمر، بسبب تعثر تنزيل الإجراءات الاستعجالية الواردة المعلن عنها من قبل الحكومة، فور التأكد من موسم جاف. ويوجد آلاف السكان في القرى و الضواحي بالمدن وفي المناطق الجبليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا