ملف الصباح
الفلاحة والماء… “ضار ومضرور”
القطاع تضرر من سنوات الجفاف وزراعات تساهم في النزيف تأثر القطاع الفلاحي بشكل كبير بتوالي سنوات الجفاف، وندرة التساقطات في عدد من المواسم، لكنه يساهم أيضا في أزمة الماء التي يعانيها المغرب. وأدت ندرة التساقطات إلى تضرر عدد كبير من المزروعات والمحاصيل، وتأزم أحوال فئات واسعة من الفلاحين والمزارعين والكسابة،أكمل القراءة »
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