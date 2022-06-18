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ملف الصباح

الفلاحة والماء… “ضار ومضرور”

منذ 3 دقائق
A street watermelon vendor seen inside Fes Medina. A scene from a daily life in Fes during the Ramadan 2017. On Monday, June 19, 2017, in Fes, Morocco. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
القطاع تضرر من سنوات الجفاف وزراعات تساهم في النزيف تأثر القطاع الفلاحي بشكل كبير بتوالي سنوات الجفاف، وندرة التساقطات في عدد من المواسم، لكنه يساهم أيضا في أزمة الماء التي يعانيها المغرب. وأدت ندرة التساقطات إلى تضرر عدد كبير من المزروعات والمحاصيل، وتأزم أحوال فئات واسعة من الفلاحين والمزارعين والكسابة،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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