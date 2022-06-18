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مجتمع

المركز الاستشفائي بأكادير… وضع استثنائي

منذ دقيقة واحدة
قلة الموارد البشرية وافتقارالمركب الجراحي لأبسط المعدات البيوطبية وشُح في الأدوية الحيوية يعيش المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ سنوات وضعا صحيا استثنائيا مقلقا، يؤرق المرضى والأطباء به، ما أجبر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم أكادير إداوتنان على عقد اجتماع استثنائي، ليصف الأطباء حالته ب”الوضع الكارثيأكمل القراءة »


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