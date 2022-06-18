حوادث
توالي جرائم القتل بآسفي… عودة السيبة
خلافات انتهت بتقطيع جثة وجلسة خمر توجت بتصفية أفعال إجرامية تطرح تساؤلات حارقة عادت آسفي لتتصدر الأحداث بعد تسجيل جرائم قتل في ظرف قياسي، وتشاء الصدف أن تقع هذه الجرائم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، التي عرفت تسجيل ثلاث جرائم قتل متتالية، وكأن التاريخ يعيد نفسه… فخلال السنة الماضيةأكمل القراءة »
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