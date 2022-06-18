حوادث
سيدي بوزيد…”سكر وزيد”
ست حانات وأخرى في الهواء الطلق والمنتجع أحرز لواء “السكرة والخمور” كان صالح المزيلي العامل الأسبق للجديدة، الذي التحق بها على رأس السلطة الإقليمية في 1969 يمني النفس وهو يفتح سيدي بوزيد أمام المصطافين بتخفيف الثقل عن شاطئ الجديدة، الذي كان محجا حقيقيا لسكان مدن داخلية، في مقدمتها مراكش. وكانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا