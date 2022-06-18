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حوادث

سيدي بوزيد…”سكر وزيد”

منذ 34 ثانية
ست حانات وأخرى في الهواء الطلق والمنتجع أحرز لواء “السكرة والخمور” كان صالح المزيلي العامل الأسبق للجديدة، الذي التحق بها على رأس السلطة الإقليمية في 1969 يمني النفس وهو يفتح سيدي بوزيد أمام المصطافين بتخفيف الثقل عن شاطئ الجديدة، الذي كان محجا حقيقيا لسكان مدن داخلية، في مقدمتها مراكش. وكانأكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية


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