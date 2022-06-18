حوادث
قبول استئناف حكم إعدام سعدون
لم يستسغ الطاهر والد إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام إثر اعتقاله في الحرب الروسية الأوكرانية، طريقة تسريب بلاغ نسب إلى الدبلوماسية بسفارة المملكة في أوكرانيا، سيما لاعتمادها تصريحات خرجت من ابنه تحت الإكراه، وتبنيها المعلومات غير الدقيقة المروجة من قبل مواقع في الأنترنيت، دون تكليف نفسها عناء البحث والاتصال والسؤال، ولوأكمل القراءة »
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