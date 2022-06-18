حوادث
إدانة مبتز بالجديدة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة متزوج في عقده الرابع وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح النصب والحصول على مبالغ مالية بواسطة أمور شائنة، فيما تمت مؤاخذة شقيقه بستة أشهر حبسا نافذا بعد متابعته في حالة سراح بجنحةأكمل القراءة »
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