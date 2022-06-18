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حوادث

33 ألف متابعة في قضايا التعمير

منذ 5 دقائق
عبد النباوي: قطاع التعمير والإسكان يمثل ركنا أساسيا في المفهوم الجديد للسلطة 85 % من مجموع القضايا التي توبع في إطارها هؤلاء المخالفون، تتعلق بالبناء بدون رخصة، هذا الرقم أعلن عنه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الأربعاءأكمل القراءة »


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