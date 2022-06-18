حوادث
آش خاصك تدير؟
إنشاء شركة عبر المركز الجهوي للاستثمار لإيداع ملف تأسيس الشركة بالمركز الجهوي للاستثمار، يجب على المؤسس أو الطالب أن يدخل الملف ويحجز الموعد في نظام حجز المواعيد HYPERLINK “http://www.casainvest.ma” www.casainvest.ma.لا يسمح بأي إمكانية أخرى لإيداع ملف دون حجز موعد سابق عبر الإنترنت. إيداع ملف تأسيس الشركة يتم إيداع الملف علىأكمل القراءة »
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