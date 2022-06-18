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“تسهيلات” للإفلات من الضرائب

منذ 5 دقائق
اتهام أشخاص بالتواطؤ لحرمان خزينة البيضاء من الملايين حذر منتخبون بالبيضاء من تلاعبات محتملة تحرم الجماعة الحضرية من مورد مالي أساسي يتأتى من الضريبة على الأراضي غير المبنية، مؤكدين وجود أشكال من التواطؤ للتنصل من هذا الرسم الجبائي، الذي يدر على خزينة المدينة ملايين الدراهم سنويا. وأثار أعضاء منتمون إلىأكمل القراءة »


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