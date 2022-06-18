حوار
لا نحترم ذاكرتنا ومبدعينا
الموسيقار عبد الوهاب الدكالي قال إنه كتب مذكراته راويا لا أديبا أفرج الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، عن الجزء الأول من مذكراته التي اختار لها عنوان “شي من”حياتي… ثلاثية الحب والفن» عن منشورات دار التوحيدي. والذي يحكي فيه عن جوانب من مساره الفني والشخصي وطفولته بفاس. عن هذه المذكرات وعنأكمل القراءة »
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