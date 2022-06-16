وطنية
“الأحرار” ينبه إلى تردي الوضع الصحي
اعترف فريق التجمع بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أمام رئيس الحكومة، بحرمان المغاربة من حقهم الدستوري والإنساني في العلاج. وقال محمد غيات، رئيس الفريق نفسه، إن السياسات العمومية تقتضي إشراك الفاعلين في بلورة القرار، ولكن للأسف «عشنا صراعات بين المتدخلين الأساسيين، من ممثلي أطباء القطاع الخاص، وإهمال تام لوضعية أطباء القطاعأكمل القراءة »
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