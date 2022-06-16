وطنية
البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر
214 مليارا إضافية من موارد الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تصل إلى 85 في المائة أفادت مصادر مهنية أن أسعار المحروقات ستعرف زيادات أخرى، بسبب التطورات التي عرفتها بورصة «روتردام» للمواد المكررة، وسيكون على أرباب السيارات تحمل تكاليف إضافية. وأكدت مصادر «الصباح» أن سعر البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا