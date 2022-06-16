fbpx
وطنية

البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر

منذ 5 دقائق
214 مليارا إضافية من موارد الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تصل إلى 85 في المائة أفادت مصادر مهنية أن أسعار المحروقات ستعرف زيادات أخرى، بسبب التطورات التي عرفتها بورصة «روتردام» للمواد المكررة، وسيكون على أرباب السيارات تحمل تكاليف إضافية. وأكدت مصادر «الصباح» أن سعر البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر، فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة